Al via i quarti di finale del Roland Garros: il programma delle partite di oggi

Dopo la giornata spettacolare, ma anche amara, di ieri al Roland Garros, che ha visto Musetti e Sinner uscire dai giochi agli ottavi di finale dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi, gli appassionati di tennis tornano a vivere forti emozioni con le prime sfide valide per i quarti di finale del torneo.

C’è ancora un italiano in gara, Matteo Berrettini, che scenderà in campo però domani, contro Novak Djokovic, oggi è il turno, invece di Zverev, Tsitsipas e Medvedev, mentre per le donne saranno protagoniste Badosa e Pavlyuchenkova.

Il programma delle partite di oggi al Roland Garros

Torneo maschile

16.00 Zverev-Davidovich Fokina

21.00 Tsitsipas-Medvedev

Torneo femminile

12.00 Zidansek-Badosa

13.30 Rybakina-Pavlyuchenkova