Berrettini è già ai quarti, oggi in campo Musetti e Sinner: il programma degli ottavi di finale del Roland Garros

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Va in scena oggi a Parigi la seconda giornata di ottavi di finale del Roland Garros. Tsitsipas, Davidovich-Fokina, Medvedev e Zverev sono ai quarti di finale grazie alle vittorie ottenute ieri in campo, così come lo è anche Matteo Berrettini, ‘aiutato’ dal ritiro di Roger Federer, che ha permesso all’italiano di superare il turno senza scendere in campo.

Dovranno vedersela, invece, con due grandi campioni, gli altri due italiani ancora in gara al Roland Garros, Musetti sfiderà oggi il numero 1 al mondo Novak Djokovic, mentre Sinner giocherà nuovamente contro Rafa Nadal.

Per quanto riguarda il torneo femminile, invece, dopo il ko di ieri di Serena Williams oggi cercheranno di portare alta la bandiera statunitense altre tre giocatrici, Stephens, Gauff e Kenin, ma gli occhi saranno tutti puntati sulla giovane e nuova stella Swiatek.

Il programma delle partite di oggi al Roland Garros

Torneo Maschile

12.30 Schwartzman-Struff

13.30 Djokovic-Musetti

16.00 Nadal-Sinner

Torneo Femminile

11.00 Stephens-Krejcikova

12.00 Jabeur-Gauff

14.30 Kenin-Sakkari

21.00 Kostyuk-Swiatek