Nessun italiano in campo oggi al Roland Garros: il programma degli ottavi di finale

Tutti gli appassionati di tennis attendono con ansia di sapere quale sarà la decisione di Roger Federer, che ha annunciato che potrebbe non giocare contro Berrettini nel match di ottavi di finale del Roland Garros. Intanto, però, a Parigi lo spettacolo va avanti e oggi va in scena la prima giornata di ottavi di finale. Nessun italiano sarà in campo in questa prima giornata di match del quarto turno dello Slam francese, ma lo spettacolo non mancherà di certo con Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Serena Williams e Azarenka in campo.

Il programma delle partite di oggi al Roland Garros

Torneo maschile

14.00 Garin-Medvedev

14.00 Tsitsipas-Carreno-Busta

16.00 Davidovich-Fokina-Delbonis

21.00 Zverev-Nishikori

Torneo Femminile

11.00 Zidansek-Cirstea

12.00 Azarenka-Pavlyuchenkova

12.30 Vondrousova-Badosa

17.45 Williams S.-Rybakina