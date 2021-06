Inizia Wimbledon! Tanti italiani in campo: il programma dei match di oggi

Inizia oggi lo spettacolo di Wimbledon! Dopo due settimane di emozioni con diversi italiani in campo sull’erba ad ottenere risultati importanti, i tennisti tornano protagonisti in uno Slam e si sfideranno in campo nelle due settimane del torneo inglese.

Berrettini è reduce dal successo al Queen’s, mentre Sonego dal secondo posto ad Eastbourne. Occhi puntatissimi anche sugli altri tennisti azzurri, che già da oggi terranno incollati al televisore molti appassionati.

Nella prima giornata di gare a Wimbledon scenderanno in campo Sinner, Seppi, Travaglia, Cecchinato e Fognini, per quanto riguarda gli italiani. Esordirà oggi anche il numero 1 la mondo, reduce dal successo al Roland Garros, Novak Djokovic. Per quanto riguarda le donne, invece, oggi non sarà in campo nessuna italiana.

Il programma delle partite di oggi

Torneo maschile

12.00 Bagni-Kecmanovic

12.00 Barrios-Anderson

12.00 Fucsovics-Sinner

12.00 Kudla-Davidovich Folina

12.00 Millman-Bautista

12.00 Seppi-Sousa

12.00 Vesely-Hanfmann

13.30 Carballes Baena-Pospisil

13.30 Delbonis-Rublev

13.30 Gerasimov-Clarke

13.30 Martinez-Travaglia

13.30 McDonald-Khachanov

13.30 Opelka-Koepfer

13.30 Otte-Rinderknech

14.00 Harris-Berankis

14.00 O’Connell-Monfils

14.30 Djokovic-Draper

15.00 Cecchinato-Broady

15.00 Polmans-Lu Y-H

15.30 Cuevas-Djere

15.30 Evans-Lopez

15.30 Fognini-Ramos

15.30 Garin-Zapata Miralles

15.30 Kwon-Masur

15.30 Lajovic-Simon

15.30 Schwartzman-Paire

15.30 Tsitsipas-Tiafoe

17.00 Herbert-Andujar

17.00 Shapovalov-Kohlschreiber

17.00 Zhang-Hoang

18.00 Korda-De Minaur

18.00 Murray-Basilashvili

Torneo femminile

12.00 Alexandrova-Siegemund

12.00 Burrage-Davis

12.00 Ferro-Muguruza

12.00 Hercog-Collins

12.00 Kudermetova-Golubicù

12.00 Kuznetsova-Pattinama Kerkhove

12.00 Lao-Boutler

12.00 Osorio Serrano-Kalinskaya

12.00 Swan-Keys

13.30 Doi-Liu

13.30 Wang-Kenin

14.00 Ahn-Watson

14.00 Begu-Volynets

14.00 Bouzkova-Zvonareva

14.00 Brengle-McHale

14.00 Gracheva-Martic

14.00 Niculescu-Sabalenka

15.30 Li-Podoroska

15.30 Martincova-Riske

15.30 Mladenovic-Rybakina

15.30 Pegula-Garcia

15.30 Vekic-Potapova

16.00 Pliskova Ka.-Zidansek

16.00 Samsonova-Kanepi

16.30 Stephens-Kvitova

17.00 Rogers-Stosur

17.30 Buzarnescu-Williams V.

17.30 Mertens-Dart

17.30 Sakkari-Rus

17.30 Swiatek-Hsieh S-W

17.30 Zhu-Barthel

18.00 Jabeur-Peterson