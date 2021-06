Da New York fino alla Grecia: un Galliani per l’Olympiacos, ma è il nipote Adrian

Si chiama Adrian Galliani e dal nonno lo differenzia soltanto una o, utile per distinguere l’attuale amministratore delegato del Monza dal suo amato nipote. Nato a New York nel 2001, la strada intrapresa non poteva che condurlo nel calcio, dopo aver giocato anche a baseball e basket da bambino essendo cresciuto negli Stati Uniti.

La carriera e l’opportunità Olympiacos

A 13 anni la folgorazione e l’inizio della sua carriera nel football a Londra, alla Reading Youth Academy fino a scalare piano piano i gradini fino all’Olympiacos, società con cui si sta allenando proprio in queste settimane. Secondo i media ellenici, Adrian Galliani potrebbe presto firmare con la squadra B del club greco, essendo in scadenza di contratto con il Nottingham Forest U23, dove si è trasferito l’ottobre scorso dal Watford U18. Nel caso in cui l’Olympiacos dovesse tesserarlo, il nipote di Galliani si unirebbe alla squadra B creata per giocare nella Super League 2 greca.

Caratteristiche

Il ruolo di Adrian Galliani è quello di centrocampista, ma la sua duttilità gli permette di agire senza problemi in tutte le zone di metà campo. Nell’ultimo periodo, il classe 2001 è stato utilizzato anche come terzino, nonostante le sue caratteristiche non siano quelle di difensore. La sua giovane età, associata alla volontà di apprendimento, dovrebbe comunque consentire al nipote dell‘ad del Monza di assimilare anche i concetti difensivi, aumentando il suo bagaglio d’esperienza e consentendogli di compiere i passi giusti per sbarcare finalmente nel mondo dei grandi. E chissà che nonno Adriano a quel punto non lo porti in Italia per fargli vestire la maglia del Monza, alla famiglia del resto è difficile dire di no…