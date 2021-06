Il Milan mette mano al portafogli, il riscatto di Tomori costa quasi 30 milioni. E Giroud si allontana…

Il calciomercato del Milan prosegue a gonfie vele in vista della prossima stagione, il club rossonero ha già chiuso per Mike Maignan e adesso sta per definire il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea.

Niente sconti da parte degli inglesi, dunque il Fondo Elliott dovrà versare nelle casse londinesi ben 25 milioni di sterline, equivalenti a 29 milioni di euro. Un esborso economico non indifferente in un periodo di crisi come questo, ma il Milan ha deciso di puntare con decisione su Tomori, soprattutto considerando l’ottima seconda parte di stagione giocata dal difensore inglese, condita anche dal gol segnato alla Juventus nel match dell’Allianz Stadium.

Giroud si allontana

Se per Tomori il riscatto è ormai certo, si raffredda invece la trattativa per Olivier Giroud. Il francese ha rinnovato con il Chelsea il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, dunque il Milan adesso dovrà parlare con gli inglesi e non soltanto con il giocatore. Difficile che i rossoneri versino indennizzi per Giroud, ma la trattativa comunque non è definitivamente tramontata, dunque nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità.