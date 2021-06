Il malore di Eriksen avvolto nel mistero, il medico sincero: “ancora nessuno sa cosa è successo”

Il malore di Christian Eriksen è ancora avvolto nel mistero. Il calciatore danese è svenuto ieri pomeriggio durante la sfida d’esordio della Danimarca agli Europei di calcio 2021 contro la Finlandia. Momenti di apprensione al Parken Stadium, con Eriksen che è stato immediatamente soccorso, rischiando grosso. Ancora oggi, però, dopo la notte trascorsa in ospedale, nessuno sa cosa ha causato il malore del calciatore dell’Inter.

Le parole del medico danese

“Nessuno di noi sa ancora cosa è successo effettivamente a Christian. È per questo che è ancora in ospedale. Ho parlato con Christian, le sue condizioni restano stabili: è sveglio, risponde in maniera precisa e chiara, il cuore ha ripreso regolarmente. Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori esami, ma i test che sono stati fatti finora vanno bene. Sì, ha avuto un arresto cardiaco, è stata importante la velocità dei soccorsi”, queste le parole di Martin Boesen, il responsabile medico della Danimarca.