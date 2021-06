La Fiorentina raddoppia i… Gattuso: Ringhio porta in viola anche il figlio Francesco

La Fiorentina si prepara ad accogliere non uno, bensì due Gattuso all’interno della società. Rino si siederà sulla panchina viola al posto di Iachini, mentre il figlio Francesco giocherà nella squadra U15 del club toscano. Classe 2007 e di ruolo centrocampista, il secondogenito dell’ex Napoli vorrebbe seguire le orme di papà Ringhio, tentando di farsi strada nel mondo del calcio. Lasciata l’Academy in cui giocava durante l’esperienza del padre in Campania, adesso per Francesco Gattuso è il momento di vestire la maglia della Fiorentina, iniziando il suo percorso nelle giovanili della società viola.

Vacanze

Gennaro Gattuso arriverà domani a Firenze insieme alla sua famiglia per incontrare i vertici della Fiorentina, con cui inizierà la sua nuova avventura dopo la fine dell’esperienza a Napoli. Nei giorni scorsi, l’allenatore calabrese ha trascorso alcuni giorni di relax in barca, dirigendosi prima a Positano e poi verso la baia di Nerano, dove si è fermato a pranzo allo Scoglio insieme alla sua famiglia. Ultimi attimi di vacanza prima della nuova avventura, pronta a cominciare con lo stemma della Fiorentina cucito addosso.