“Solo gli eroi portano con vanto le cicatrici delle ferite”, la commovente lettera del Dottor Costa a Marc Marquez

Domenica scorsa Marc Marquez è tornato al successo, al Sachsenring, la pista dove in top class domina da 8 anni consecutivi, dopo ben 581 giorni di digiuno. Una vittoria speciale per lo spagnolo della Honda, reduce da un anno davvero complicato a seguito del terribile infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dalle piste per 9 mesi.

Un successo che ha fatto sognare tanti appassionati e ha fatto gioire anche chi non riesce a farsi piacere Marc Marquez. A complimentarsi col campione spagnolo è stato anche il Dottor Costa, che in questi mesi di sofferenza e dolore vissuti da Marquez non gli ha risparmiato qualche critica per non averlo consultato.

Adesso, però, il Dottor Costa ha solo parole dolcissime per il campione di Cervera: “dopo più di 500 giorni, Marc Marquez ha vinto un Gran Premio. Le ferite, le fratture, le infezioni, le sofferenze non sono state dimenticate, ma sono diventate un dono, una coscienza nuova con cui interpretare le corse. Infatti negli ultimi giri Marc non è calato fisicamente, ma al contrario ha mollato il sano Oliveira, giunto alle sue spalle. Credo abbia imparato che le ferite possano diventare veramente un dono. E se ci credi, gli Dei ti mandano anche qualche goccia di pioggia. Bentornato Marc. Solo gli eroi portano con vanto le cicatrici delle ferite. Adesso è ora di diventare più forte di prima. Ricorda la storia di Doohan: dare un significato al dolore e alla tristezza è stato il vero miracolo. Io c’ero! Tuo, dottorcosta“, queste le parole di Claudio Costa sui social. Il Dottor Costa ha fatto riferimento ad un episodio avvenuto nel 1992 a Mick Doohan, che ha rischiato di perdere una gamba. Marquez, prima della gara al Sachsenring, aveva parlato proprio con l’australiano e, quella chiacchierata, è stata fondamentale per la sua vittoria in Germania.