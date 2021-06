Super Morbidelli nelle FP3 del GP di Catalogna, la Yamaha domina: Valentino Rossi vola in Q2

Emozioni e sorprese nella terza sessione di prove libere del GP di Catalogna, la Yamaha fa la voce grossa e con Franco Morbidelli si prende la vetta della classifica con il crono di 1:38.929.

Una prestazione esaltante quella del pilota italo-brasiliano, abile a precedere la M1 ufficiale di Fabio Quartararo e la KTM di Miguel Oliveira, apparso piuttosto in palla nel corso di queste FP3. Pecco Bagnaia porta la Ducati in quarta posizione, precedendo l’Aprilia di Aleix Espargaro e l’altra KTM di Brad Binder, mentre Johann Zarco si piazza settimo con la Pramac. Ottavo Viñales davanti a Joan Mir, Valentino Rossi infine completa la top-ten e stacca così il biglietto per la Q2, escludendo Jack Miller per soli 69 millesimi.