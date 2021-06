I fratelli Hernandez uniti nel dolore, il racconto di Lucas: “quello che ha fatto nostro padre è irreparabile”

Sono tanti i calciatori, ma più in generale gli atleti, di successo che hanno avuto un passato difficile e travagliato. Per molti è stato proprio quello lo sprint per concentrarsi sul proprio obiettivo e lavorare sodo per raggiungerlo.

Tra coloro che di certo non hanno avuto un’infanzia facile ci sono i fratelli Hernandez, Lucas e Theo, che sono stati abbandonati dal padre quando erano solo dei ragazzini.

Lucas, difensore del Bayern Monaco e della nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018, si è sfogato col giornale LeParisien, raccontando un passato davvero difficile, per colpa del padre, l’ex calciatore Jean-Francois, che li ha abbandonati quando erano piccoli.

“Biologicamente è mio padre, ma non lo considererò mai come tale. Quello che ha fatto è irreparabile. L’arrivo di Martin mi ha permesso di capire le cose in maniera molto più semplice. Quello che conta di più nella mia vita è mio figlio, farei di tutto per lui. Non ho mai capito come abbia potuto andarsene dalla sera alla mattina, abbandonando me, mia madre e mio fratello piccolo. Se un giorno dovesse esprimere il desiderio di vedermi, sarei d’accordo a incontrarlo. Se vuole darmi una spiegazione e poi andarsene, non c’è problema“, ha raccontato Lucas Herdandez.