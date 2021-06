Formato il consiglio esecutivo del PTPA, è guerra tra Djokovic e ATP: “così si frammenta ulteriormente lo sport”

Prosegue la battaglia di Novak Djokovic contro l’ATP: il serbo ha fatto infatti il passo decisivo nella creazione della sua associazione di giocatori, la Professional Tennis Player Association, PTPA.

Il numero 1 al mondo ha pubblicato sui social una dichiarazione della sua associazione che prevede la nomina di Adam Larry a nuovo direttore esecutivo dell’organizzazione e la creazione di un consiglio direttivo della stessa: “I co-fondatori della Professional Tennis Player Association (PTPA) Vasek Pospisil e Novak Djokovic hanno nominato Adam Larry CEO, Carrie Gerlach Cecil alla guida del branding e delle comunicazioni e hanno incluso Bill Ackman, Michael Hirshfeld, Rebecca Macdonald, Katarina Pijetlovic e Anton Rabie al suo Consiglio esecutivo“.

La nota parla poi degli obiettivi del PTPA: “creato dai giocatori per i giocatori, il PTPA è un’intera associazione per i giocatori di tennis professionisti. Il movimento PTPA cerca l’unità e la mobilitazione dei giocatori di tennis per creare trasparenza e chiarezza sulle decisioni che vengono prese nel tennis professionistico.”.

“Con l’istituzione del nostro consiglio esecutivo, del nostro team di comunicazione e del marchio e la nomina di Adam Larry come direttore esecutivo, siamo un passo più vicini al nostro obiettivo di facilitare uno sviluppo equo e sostenibile per i giocatori di tennis di oggi per le prossime generazioni. Siamo molto grati all’intera comunità PTPA per il loro instancabile lavoro e la loro fiducia e sostegno al movimento PTPA“, ha dichiarato Vasek Pospisil.

Degli obiettivi del PTPA ha parlato, poi, anche Novak Djokovic: “sono molto grato al nostro consiglio esecutivo, al nostro team PTPA e ai giocatori che si sono uniti per lottare per il meglio nel nostro incredibile sport. Stiamo lavorando per crescere e aiutare tutti i giocatori, non solo i Top-100, e garantire il loro sostentamento e i loro diritti protetti dentro e fuori dal campo. Dall’alto verso il basso, dobbiamo usare la nostra voce collettiva per aiutare i giocatori di oggi e di domani“.

La risposta dell’ATP

L’ATP, contraria al PTPA, ha inviato un comunicato col quale difende la propria posizione di sostegno ai giocatori: “la creazione di un’entità separata per i giocatori fornisce una chiara sovrapposizione, divide i giocatori e frammenta ulteriormente lo sport. La frammentazione è stata costantemente identificata come la più grande minaccia al potenziale di crescita del tennis dai maggiori esperti, all’interno e all’esterno dello sport, qualcosa su cui l’ATP sta attualmente lavorando da affrontare attraverso il Piano Strategico, nonché attraverso il nuovo gruppo di lavoro T-7, con una collaborazione rafforzata con WTA, Grand Slam e ITF. Cogliamo anche l’occasione per evidenziare i numerosi vantaggi associati al mantenimento dei giocatori aggiornati con l’ATP, inclusi contributi pensionistici annuali, borse di viaggio, copertura assicurativa, pagamenti di bonus, servizi medici e giocatori e altro ancora. L’ATP continuerà a fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere gli interessi dei suoi membri, sia giocatori che tornei, e i tanti mezzi di sussistenza che il Tour sostiene“.

Il piano strategico ATP “ha il potenziale per offrire vantaggi rivoluzionari ai giocatori attraverso eventi di alto livello potenziati, condivisione dei profitti 50-50, premi in denaro e bonus pool più elevati, piena trasparenza delle finanze dei tornei verificati e stabilità a lungo termine per il Tour ”, conclude la nota.