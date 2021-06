Germania criticata, Goretzka pungente: “gli 82 milioni di virologi si sono trasformati in allenatori”

E’ inserita nel raggruppamento più complicato di Euro 2021, ma la Germania ha in mano l’asso per poter superare il turno.

Ai tedeschi basterà infatti superare l’Ungheria per staccare il pass per gli ottavi, potendo strappare addirittura il primo posto del Gruppo F alla Francia nel caso quest’ultima non dovesse battere il Portogallo. Una situazione agevole ma non troppo per la selezione del ct Löw, il quale non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’Ungheria, capace di fermare i campioni del mondo sull’1-1 a Budapest.

La difesa di Goretzka

Nonostante la buona posizione di classifica e la vittoria contro il Portogallo, la Germania è stata aspramente criticata dai media e dai tifosi per le scelte di Löw, accusato di aver assunto alcune discutibili scelte di formazione. Il ct è stato comunque difeso a spada tratta da Leon Goretzka, uno dei leader della Germania, che ha espresso il proprio pensiero ai microfoni di Sport Bild: “è fantastico che abbiamo di nuovo 82 milioni di allenatori della Nazionale e non più 82 milioni di virologi! Vuol dire innanzi tutto che il virus è passato e che ora tutti pensano alla Nazionale e agli Europei”.