Insigne che burlone, Immobile vittima degli scherzi di Lorenzo: “ma tu la pipì la fai seduta o in piedi?” [VIDEO]

Il clima in casa Italia è sempre stato sereno e rilassato: i giocatori hanno sempre messo tanto impegno, così come tanta concentrazione, nella loro preparazione verso gli Europei di calcio 2021, ma il segreto degli azzurri è un affiatamento davvero speciale.

L’Italia di Mancini è fatta di ragazzi semplici, ai quali piace divertirsi, non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori. Così non mancano le risate, come dimostrano alcune storie Instagram pubblicate dai giocatori stessi. Un affiatamento comico, con Immobile ed Insigne, in particolar modo, che formano una coppia davvero esilarante.

Insigne ha preso di mira il compagno di squadra, che è diventata la sua vittima preferita di scherzi: appostato dietro una porta, al buio, appare all’improvviso davanti ad Immobile, urlando, per farlo spaventare, oppure, mentre il collega chiacchiera con altri compagni, lui gli arriva quatto quatto alle spalle per poi urlargli all’improvviso.

Ancor più divertenti, poi, sono i quesiti di Ciro Immobile, che prima di venire sorpreso dal suo compagno di squadra domanda: “ma tu la pipì la fai seduto o in piedi?”, in dialetto campano. Momenti di ilarità che fanno sorridere tutti gli italiani: perchè è questo ciò che serve, tanta serenità, un po’ di spensieratezza e un animo da bambino. Un grazie va ad Alessandro Florenzi, che ha immortalato e pubblicato sui social questi momenti davvero speciali e divertenti.