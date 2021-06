A Parigi vanno in scena le semifinali del Roland Garros: il programma delle partite di oggi

Dopo lo spettacolo di ieri, con le donne a sfidarsi in campo per andare a caccia di un posto nella semifinale del Roland Garros, a prendersi la scena oggi a Parigi saranno gli uomini, con due sfide davvero mozzafiato.

Se le quattro semifinaliste donne erano tutte fuori dalla top 15, i quattro finalisti uomini, invece fanno parte della top 6. Scendono in campo oggi, infatti, Djokovic e Nadal, rispettivamente numero 1 e 3 al mondo in una semifinale che sa di finalissima, mentre Tsitsipas, numero 5 al mondo, sfida Zverev, 6° nel ranking ATP.

Due match imperdibili, dai quali solo due tsnnisti usciranno vincitori e saranno coloro che domenica lotteranno per il titolo dello Slam francese in corso sui campi in terra battuta i Parigi.

Il programma delle partite di oggi

14.50 Zverev-Tsitsipas

17.30 Djokovic-Nadal