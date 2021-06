Pericolo ‘giallo’ per l’Italia, tre giocatori diffidati per Mancini: rischiano di saltare l’eventuale semifinale

Quarti di finale centrati per l‘Italia, che venerdì affronterà il Belgio a Monaco di Baviera per conquistare il pass per le semifinali di Euro 2021.

Una sfida delicata per il ct Mancini, che dovrà vedersela con i ‘Diavoli Rossi‘ con tre calciatori diffidati, i quali con un altro giallo salterebbero il turno successivo. Una spada di Damocle che pende sulle teste di Nicolò Barella, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Pessina: sono loro i giocatori che rischiano di dover rimanere a guardare l’eventuale semifinale in caso di ammonizione contro il Belgio. Nel caso in cui dovessero scamparla, le diffide pendenti verranno cancellate una volta superati i quarti, dunque non ci sarà il rischio di vedersi negare la finale per un eventuale cartellino in semifinale.

I diffidati dell’Italia

Prossimo impegno: quarti di finale contro il Belgio

Diffidati: Barella, Di Lorenzo, Pessina