Infila le dita nel naso e poi se le lecca: il disgustoso gesto di Löw durante Inghilterra-Germania [VIDEO]

Joachim Löw lo ha fatto di nuovo, compiendo durante Inghilterra-Germania un gesto davvero disgustoso, che ha inorridito i telespettatori e il mondo del web. Il ct tedesco, subito dopo il gol incassato da Kane, è stato beccato dalle telecamere con le dita nel naso, prima che le leccasse una volta portate alla bocca. Una situazione nauseabonda che ha riportato alla mente di tifosi e addetti ai lavori quanto accaduto nel 2016, quando proprio Löw venne pescato a mettersi una mano nei pantaloni della tuta per poi odorarla.

Addio Germania

Insomma, un vero e proprio vizio che qualche tempo fa lo stesso ct aveva attribuito alla tensione e all’adrenalina della partita. Considerando dunque la fine della sua esperienza sulla panchina della Germania, questi disgustosi cliché potrebbero essere terminati, ma da oggi in poi non ci saranno le telecamere per confermarlo…