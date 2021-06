Niente Fiorentina, ma Gattuso ha già l’alternativa: il Tottenham piomba sull’allenatore calabrese

Salutata la Fiorentina dopo appena 23 giorni dal suo insediamento sulla panchina viola, Gennaro Gattuso potrebbe rimanere disoccupato per un periodo davvero breve.

L’allenatore calabrese infatti è finito nel mirino del Tottenham, che non ha potuto chiudere l’accordo triennale con Paulo Fonseca per motivi fiscali non precisati. Per questo motivo, secondo quanto riferito da Sky Sport, gli Spurs sono piombati su Gattuso che sarebbe molto intrigato di vivere un’esperienza all’estero, soprattutto in Premier League. Una strada che al momento non presenta ostacoli e che potrebbe condurre dritta dritta ad un accordo totale nei prossimi giorni, dando così il via ad un nuovo capitolo nella carriera di Gattuso.