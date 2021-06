Vinales cambia capotecnico, ai box ci sarà Galbusera: “decisione del team”

Weekend di cambiamenti importanti per Maverick Vinales al Montmelò: lo spagnolo, che prima del Gp d’Italia, corso la scorsa al Mugello, è diventato padre della piccola Nina, nella sua gara di casa dovrà fare i conti con una novità importante.

Ai box di Vinales non ci sarà infatti più Garcia, famoso capo tecnico dello spagnolo: al fianco del pilota Yamaha ci sarà infatti Galbusera, ex capo-tecnico di Valentino Rossi, che dal 2019 aveva lasciato i box Yamaha del Dottore per iniziare una nuova fase nel test team con Jorge Lorenzo.

Una decisione, però, che non è stata presa da Maverick Vinales: lo spagnolo ha infatti spiegato oggi alla stampa che è stato il team a decidere: “ho parlato con Esteban di questa cosa, perché prima di tutto è mio amico. Abbiamo un buon rapporto, sono andato molte volte a casa sua, conosco sua moglie, sua figlia. Li conosco tutti molto bene. Ovviamente il nostro rapporto continuerà, anche se non sarà più il mio capo tecnico. Perché lui è più di un capo tecnico, è uno dei miei amici e questo cambiamento mi fa male. Capisco bene che dobbiamo ottenere il massimo, abbiamo il nostro compagno di squadra che sta vincendo ed è sempre in top 10. Quindi sicuramente a volte mostriamo un potenziale elevato e ciò che Yamaha prova a fare è portarmi a questo potenziale. È ciò che dobbiamo fare, concentrarci, trovare un buon bilancio sulla moto, perché è stata un po’ dura nelle ultime gare e continuare a lavorare perché possiamo farcela. Per me è stato un po’ inaspettato e veloce, ma Yamaha vuole che io dia il massimo“, ha affermato Vinales a Motorsport, facendo intendere quindi che si è dovuto adattare alla decisione della squadra.

“Non ho mai avuto scuse, onestamente. Ho solo dei fatti e questi sono che quando la moto funziona e posso dare il massimo, riesco a vincere le gare“, ha aggiunto Vinales, prima di concludere con un commento sul fatto che Yamaha si sta guardando attorno e che quindi il suo posto nel team ufficiale è in pericolo: “è ovvio, se fossi Yamaha lo farei anche io. Ho una persona su cui sto investendo molto e non sta portando i risultati che la squadra si aspetta. Anche io mi guarderei intorno, andrei sul mercato. È chiaro che in questo mondo vali il risultato della tua ultima gara”.