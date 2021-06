Gaffe di Georgina Rodriguez, errore di distrazione nella dedica social per il suo Ronaldo [FOTO]

Tutto pronto per Euro 2021, rassegna continentale che scatta oggi con la partita inaugurale tra Italia e Turchia in programma alle ore 21 all’Olimpico.

Comincia la caccia al Portogallo campione d’Europa, che debutterà invece martedì 15 giugno alle ore 18 contro l’Ungheria, primo match di un girone che comprende anche Francia e Germania. Una sfida esaltante in particolare per Cristiano Ronaldo, a caccia del primato nella classifica all-time dei gol segnati in nazionale, distante solo cinque reti: CR7 è a quota 104 mentre Ali Daei è fermo a 109 con la maglia dell’Iran.

La gaffe di Georgina

In attesa di debuttare contro l’Ungheria, Cristiano Ronaldo ha ricevuto l’in bocca al lupo della sua Georgina Rodriguez, la quale tuttavia ha commesso una gaffe che non è passata inosservata agli occhi dei suoi followers. La bella argentina ha postato alcune sue foto con la maglia del Portogallo con la scritta “Buona fortuna, amore mio“, accompagnandole con uno scatto di Ronaldo con un trofeo in mano. Peccato però che non si tratta della Coppa vinta a Euro 2016 in Francia, bensì di quella della Nations League 2018-2019 conquistata nella finale contro l’Olanda con rete decisiva di Guedes. Ecco il post di Georgina: