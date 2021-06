Paura per Camila Giorgi, i ladri le svaligiano casa mentre dorme: rubati oggetti per 80mila euro

Furto in casa di Camila Giorgi, dove una banda di ladri si è introdotta la scorsa notte e ha portato via un bottino del valore di 80mila euro. Rientrata da poco da Parigi dove ha partecipato al Roland Garros, la tennista italiana si trovava in casa insieme ai genitori e al fratello durante il furto, non accortisi di nulla perché immersi in un profondo sonno.

La ricostruzione

Stando a quanto riferito dai Carabinieri, i malviventi sarebbero entrati nella villa di Calenzano da una finestra del primo piano, per poi frugare nelle stanze e portare via due Rolex e un anello di brillanti, per un valore complessivo di 80mila euro. La casa non dispone di sistemi di sicurezza, per questo motivo i ladri sono riusciti ad entrare indisturbati nell’abitazione per poi dileguarsi nella notte.