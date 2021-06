L’ira di Verstappen a Baku: “qualifiche stupide! Succede sempre lo schifo nella fase decisiva”

Dopo la delusione di Monaco, Leclerc si prende il suo riscatto a Baku, ottenendo una splendida pole position nelle qualifiche del Gp d’Azerbaigian. Il monegasco della Ferrari si è lasciato alle spalle Lewis Hamilton e Max Verstappen, messo in difficoltà dalle bandiere a causa dei tanti incidenti avvenuti in pista nel circuito cittadino di Baku.

Un risultato che ha fatto esplodere di rabbia l’olandese della Red Bull: “sono state qualifiche stupide, se posso essere sincero. Ad ogni modo è andata come è andata, abbiamo un terzo posto e una buona macchina. Credo che potremo recuperare anche da questa posizione. Stava andando tutto bene, ma tutto questo schifo succede ogni volta nella fase decisiva della qualifica. È un peccato, ma in un circuito cittadino sono cose che capitano”, ha dichiarato Verstappen.

“La nostra macchina è forte, e spero che domani in gara riusciremo a gestire le gomme e a conquistare dei buoni punti. Siamo sempre davanti in classifica, mi sarebbe piaciuto anche partire davanti. Ma è tutto ancora in gioco. Come abbiamo avuto modo di vedere, in qualifica possono succedere molte cose, come magari possono succedere anche in gara. Speriamo di riuscire a partire in modo pulito, poi vediamo. Lewis è il mio avversario principale, ma domani ci saranno tre vetture diverse nelle prime tre posizioni. È sempre bello avere una situazione così”, ha concluso il pilota della Red Bull.