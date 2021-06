Francia-Bulgaria, serio infortunio per Benzema: l’attaccante francese scoppia in lacrime in panchina [VIDEO]

Brutte notizie per la Francia a pochi giorni dal debutto a Euro 2021, Karim Benzema si è infortunato nel corso dell’amichevole contro la Bulgaria, in corso di svolgimento allo Stade de France. Il giocatore del Real Madrid, alla sua seconda partita dopo il suo ritorno in nazionale, è caduto male dopo aver colpito di testa su cross di Pavard, avvertendo un fastidio alla coscia.

Il pianto

Immediato l’intervento dello staff sanitario transalpino, che ha provato a fasciare la gamba di Benzema per poi rimandarlo in campo. Tutto inutile però, per l’attaccante del Real Madrid ha chiesto subito il cambio ed è scoppiato in lacrime in panchina, conscio del fatto che questo infortunio potrebbe precludergli la partecipazione a Euro 2021.