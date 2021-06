Fognini brilla a Wimbledon: Djere ko in 4 set, il ligure al terzo turno. Eliminato Seppi

Fabio Fognini prosegue col sorriso il suo percorso a Wimbledon: il ligure ha staccato oggi il pass per il terzo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. L’azzurro, numero 31 al mondo, ha sconfitto al secondo turno il serbo Djere, vincendo il match in 4 set. La partita è terminata dopo due ore e 17 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-4, 0-6, 6-4. Al terzo turno Fognini sfiderà il vincitore del match tra Harris e Rublev.

Secondo turno amaro invece per Seppi, che ha ceduto in tre set Kudla. Lo statunitense ha trionfato in un’ora e 31 minuti di gioco col punteggio di 6-2 6-4, 6-2.