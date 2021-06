Fognini supera Ramos in tre set a Wimbledon: staccato il pass per il 2° turno

Dopo la sospensione di ieri per oscurità, Fabio Fognini è tornato oggi in campo nel match contro Ramos valido per il primo turno del torneo di Wimbledon. L’azzurro, che già ieri si era dimostrato superariore al rivale spagnolo, portandosi in vantaggio di 2 set a 0, oggi ha presto chiuso definitivamente i giochi. Il ligure, numero 31 del ranking ATP ha superato il primo turno dello Slam in corso sui campi in erba dell’All England Club, aggiudicandosi la vittoria contro Ramos dopo due ore e 2 minuti di gioco totali, col punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. La sfida di oggi, ovvero il terzo ed ultimo set del match, è terminata dopo 42 minuti di gioco. Al secondo turno Fognini sfiderà il vincitore del match tra Cuevas e Djere.