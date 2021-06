Finlandia-Russia, che magia di Miranchuk: il sinistro all’incrocio è una goduria per gli occhi [VIDEO]

Si sblocca Finlandia-Russia, ci pensa il gol di Aleksey Miranchuk a spezzare l’equilibrio prima della fine del primo tempo. Una magia quella del giocatore russo, che si libera in un fazzoletto di campo e mette il pallone all’incrocio dei pali, dove il portiere avversario non può nulla. Un gol storico soprattutto per… l’Atalanta, dal momento che un giocatore nerazzurro non segnava in una grande manifestazione per nazionali dai Mondiali del 1990, quando fu Claudio Caniggia a trovare la via della rete. Un gioiellino niente male dunque quello di Miranchuk, da vedere e rivedere senza sosta: ecco il video…