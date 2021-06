La Virtus Bologna torna in Finale Scudetto dopo 14 anni: sfiderà l’Olimpia Milano per il titolo

La Finale Scudetto della Serie A di basket italiano sarà Virtus Bologna-Olimpia Milano, squadre capaci di imporsi entrambe per 3-0 al termine della serie di semifinale rispettivamente contro Brindisi e Venezia. Un esito quasi annunciato, con la squadra di coach Messina che raggiunge gli emiliani all’ultimo atto del tabellone play-off dopo la vittoria ottenuta questa sera al Palasport Taliercio di Venezia. Un successo maturato con il punteggio di 83-93 al termine di una sfida piuttosto equilibrata, decisa dall’Olimpia Milano negli ultimi due quarti. Una piccola soddisfazione dopo la delusione della Final Four di Eurolega, chiusa al terzo posto dopo la vittoria nella finalina.

Teodosic trascina la Virtus Bologna

Giornata da ricordare per la Virtus Bologna che, grazie al terzo successo nella serie contro Brindisi, festeggia il ritorno in Finale Scudetto dopo ben 14 anni. Un traguardo tagliato grazie a super Teodosic, capace di trascinare la propria squadra al successo. con una prestazione da standing ovation. Ben 20 i punti del croato che, uniti agli 11 di Belinelli e Gamble permettono alla ‘V nera’ di andare a giocarsi lo Scudetto. Brindisi invece chiude la sua grande stagione con un’ottima semifinale, gettando le basi in vista del prossimo anno che sarà sicuramente pieno di soddisfazioni.