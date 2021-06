Finale di tappa tremendo per Peter Sagan e Caleb Ewan: spaventosa caduta a pochi km dal traguardo [VIDEO]

Un Tour de France disastroso e spaventoso: l’edizione 2021 della Grande Boucle è iniziata nel segno delle cadute e degli incidenti. Dopo le maxi-cadute della prima tappa, anche oggi non sono mancati degli episodi davvero allarmanti.

Uno di questi è avvenuto a pochi km dal traguardo di Pontivy, mentre era in corso la volata finale per decretare il vincitore di tappa. I corridori si trovavano a tutta velocità quando Caleb Ewan ha perso il controllo della sua bici ed è scivolato rovinosamente lateralmente, colpendo il suo collega Peter Sagan, in lotta per la vittoria di tappa.

Lo slovacco della Bora Hansgrohe si è presto rialzato, mentre il suo collega è rimasto a terra per diversi minuti