Federico Chiesa come papà Enrico 25 anni dopo: padre e figlio segnano all’Europeo, non era mai successo prima

L’Italia di Mancini ha fatto sudare freddo tutti gli spettatori e tifosi italiani. Gli azzurri hanno faticato ieri nella sfida contro l’Austria, valida per gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021, ma nei tempi supplementari sono riusciti a tirare fuori coraggio e carattere e portare a casa una preziosissima vittoria. Prima Federico Chiesa, poi Pessina, hanno regalato all’Italia le due reti del successo, che consentono così agli azzurri di volare ai quarti di finale della rassegna continentale, dove sfideranno la vincente tra Belgio e Portogallo.

Una serata da favola per Federico Chiesa, che ha segnato agli Europei 25 anni dopo di suo padre Enrico, a rete il 14 giugno di 25 anni fa appunto, ad Anield, nella sfida contro la Repubblica Ceca, persa dall’Italia. Il gol di Federico, ieri, invece, ha trascinato tutti i suoi compagni al successo. Non era mai successo prima che padre e figlio segnassero ad un Europeo.

Le parole di Federico Chiesa

“L’Austria ha giocato bene, congratulazioni a loro, ma meritiamo di passare e ci godiamo il quarto di finale. Ho iniziato in panchina? Non è mai tardi per entrare ma è merito di Mancini che ci vuole sempre pronti e ci dice che non ci sono titolari, siamo 26 e anche stasera come contro il Galles quelli che sono entrati hanno dimostrato di essere pronti“, ha affermato il giocatore juventino ai microfoni Sky.

“Sul gol sono stato bravo a restare calmo perché magari ti viene voglia di calciare al volo e spaccare la porta. L’Austria è stata intensa e aggressiva ma anche una squadra di grande qualità, ha avuto possesso palla e quindi gli vanno fatti i complimenti, è stato un grande ottavo di finale“, ha concluso.