L’annuncio di Federer al Roland Garros è sorprendente: “non so se giocherò contro Berrettini”

Quello di Roger Federer è stato finora un Roland Garros sorprendente ed impegnativo. Il tennista svizzero è riuscito a staccare il pass per gli ottavi di finale dello Slam francese, dopo aver sconfitto ieri sera, in un tosto match durato tre ore e mezza, il tedesco Koepfer.

La stanchezza inizia a farsi sentire e Federer ha ammesso di non essere certo di scendere in campo nel match degli ottavi di finale, in programma domani contro l’azzurro Berrettini.

Le parole di Federer

“Non so se giocherò. Devo decidere se continuare a giocare o meno. E’ troppo rischioso continuare a sollecitare il ginocchio? E’ un buon momento per riposarsi? Ogni partita devo rivalutare la situazione e vedere la mattina dopo in che stato mi sveglio e come sta il mio ginocchio. Onestamente, non mi sarei mai aspettato di vincere tre partite a Parigi. Sono contento di aver vinto anche se non ero ancora pronto per uno sforzo di tre ore e mezza“, queste le parole di Roger Federer nella conferenza stampa dopo il match contro Koepfer.

Il Roland Garros potrebbe dunque perdere un top player e, al tempo stesso, Berrettini potrebbe sorridere sotto i baffi, seppur dispiaciuto di non essersi guadagnato la vittoria in campo, e volare direttamente ai quarti di finale dello Slam.

Federer arriva da un infortunio fastidioso che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo e potrebbe prendere la decisione di fermarsi consapevole che, dopo le fatiche di ieri sera, il match contro Berrettini non sarà di certo una passeggiata. Gli obiettivi stagionali dello svizzero potrebbero spingerlo dunque a questa clamorosa decisione per salvaguardare la sua condizione fisica e non forzare troppo.