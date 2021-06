Federer sempre più fiducioso al Roland Garros, vincere fa bene a Re Roger: “la mente si sta rafforzando”

Importante vittoria ieri per Federer al 2° turno del Roland Garros. Il tennista svizzero ha battuto Cilic in quattro set, assicurandosi un posto ai 16esimi di finale dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi.

“Mi sento come se mi fossi un po’ sorpreso. Non mi aspettavo di giocare così bene o di avere l’energia rimasta alla fine in questo modo ed essere in grado di continuare a servire in modo così coerente alla fine è stato fantastico“, queste le parole dell’elvetico dopo il match ai microfoni di Tennis Channel.

“Questo è ciò di cui ho bisogno in questo momento. In realtà, penso di essermi sentito davvero bene in campo. Per me sarà interessante vedere come mi sentirò domani, perché chiaramente sarà molto diverso da Istomin, avendo due giorni liberi, a Cilic, avendo un giorno libero. Sarà un buon test per me. Nel complesso sono molto contento di come mi sento e anche fiducioso che domani mi sentirò bene in qualche modo. Ora posso continuare così e come reagirà il corpo? Vedremo. La mente si sta rafforzando, lo sento. Ho più lucidità, ho più fiducia che cresce in me”, ha aggiunto Federer.

Prima del Roland Garros, Federer ha dichiarato che non avrebbe vinto questo torneo. Dopo aver vinto due partite, è tornato poi su quelle dichiarazioni: “Credo ancora che non ci sia modo di andare davvero molto in profondità qui o di superare Novak“.