Il trauma dopo al caduta, adesso Evenepoel ha paura delle discese: la Deceuninck Quick-Step chiama Crutchlow

“Dovrò vedere come se la cava in discesa. Non è ancora chiaro se sia effettivamente necessario il mio aiuto. Dopo un infortunio così grave ci vuole del tempo per riprendersi. Al Giro d’Italia non ha commesso gravi errori, cadere fa parte del ciclismo. Se ha davvero bisogno di un aiuto extra dovrà arrivarci da solo, senza perdere fiducia nelle sue capacità. Io non lo spingerò mai a superare il limite”, ha affermato ancora il britannico che non sarebbe alla prima esperienza in questo ruolo così importante, avendo già aiutato in passato Geraint Thomas e Mark Cavendish.