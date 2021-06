Fiola porta in vantaggio l’Ungheria e viene giù lo stadio: la folle esultanza e la reazione della giornalista [VIDEO]

Continua lo spettacolo degli Europei di calcio 2021: show che non è di certo mancato nella sfida di questo pomeriggio tra Ungheria e Francia. Al primo tempo, al 45’+2, l’Ungheria ha sorpreso i campioni del mondo francesi, portandosi in vantaggio grazie ad una clamorosa rete di Fiola, che ha spiazzato Mbappè e compagni.

Un gol che ha fatto venir giù tutto lo stadio: il match si disputa infatti alla Puskas Arena di Budapest, proprio in Ungheria, dove i tifosi hanno esultato in maniera clamorosa. Come clamorosa è stata l’esultanza anche di Fiola: una corsa veloce verso il bordo campo, un salto delle ‘barriere’ e un pugno nel tavolo di una giornalista.

Esilarante, poi, è stata la reazione di quest’ultima: distratta a sistemarsi forse il microfono, la donna è stata colta di sorpresa e dopo un’espressione di stupore ed incredulità, ha guardato il calciatore ungherese e ha esultato con un sorrisetto che è diventato presto un meme sui social.