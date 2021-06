Esordio vincente per Berrettini al Queen’s: Travaglia ko in due set

Sorride Matteo Berrettini al Queen’s. Il miglior tennista azzurro, numero 9 del ranking ATP ha trionfato oggi a Londra nel derby azzurro, battendo in due set il connazionale Travaglia. Un match non troppo facile per Berrettini, che ha dovuto sudare per mandare al tappeto il collega italiano: la partita, infatti, è terminata dopo un’ora e 51 minuti di gioco, con un doppio 7-6.

Berrettini è al momento l’unico italiano ad aver superato il turno nel torneo nei campi in erba incorso a Londra, in preparazione verso Wimbledon dopo le eliminazioni di ieri di Sonego e Sinner. Nel pomeriggio scenderà in campo Fognini.