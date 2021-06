Esordio con il Sona all’età di 64 anni: Enrico Ruggeri è il calciatore più anziano a debuttare in Serie D

Numero 10 sulle spalle, ruolo trequartista e record in tasca. Enrico Ruggeri è riuscito oggi a tagliare un traguardo storico, diventando il giocatore più anziano a scendere in campo in Serie D.

All’età di 64 anni e un giorno, il capitano della Nazionale Cantanti ha giocato con la maglia del Sona nove minuti nel match contro la Tritium, partendo titolare insieme a Maicon e Dellafiore. Poco meno di seicento secondi in campo per Enrico Ruggeri, quanto basta per centrare il record di anzianità in Serie D proprio nel match di esordio con il Sona, già aritmeticamente salvo. Una partita conclusasi poi con la sconfitta per la squadra di Ruggeri, costretta ad arrendersi al gol di Personé realizzato a cinque minuti dal termine della gara.