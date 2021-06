Sostituita per sostenere a bordocampo l’esame per l’università: la curiosa storia di Daniela Palma

Un episodio davvero surreale, che difficilmente si vede su un campo di calcio. La protagonista è Daniela Palma, centrocampista del Quilmes, che ha abbandonato l’amichevole contro l’Argentinos de Quilmes per… sostenere un esame all’università. La 27enne è stata sostituita dal suo allenatore e si è seduta a bordocampo con il pc portatile davanti, in tempo per svolgere il test di informatica: “sono uscita davvero stremata, sono stati 40 minuti piuttosto difficili nel corso dei quali sono stata colpita più volte. Poi son dovuta uscire mentre le mie compagne ancora giocavano, è stato complicato“.

L’esame

Daniela Palma, iscritta al terzo anno di Kinesiologia e Fisiatria all’Universidad Nacional Arturo Jauretche, ha sottolineato ai microfoni di Infobae come il suo professore di informatica non le abbia permesso di anticipare l’esame: “giovedì ho parlato con l’allenatore e mi ha detto di giocare il primo tempo e poi uscire. Ho risposto: ‘gioco quanto vuoi, ma alle 17 poi devo correre per essere davanti al computer’. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo ho pensato che fosse ora, che forse la partita fosse in ritardo. Non avevo controllato a che ora fosse iniziata. Ero nervosa perché se mi fossi collegata in ritardo non avrei potuto dare l’esame, dovevo essere puntuale“.

Vittoria e… test superato

Un pomeriggio conclusosi nel migliore dei modi per Daniela Palma, dal momento che l’esame è andato bene e il Quilmes ha vinto 3-0 la sentita stracittadina: “ho finito l’esame e tutto quello che volevo era andare negli spogliatoi con le mie compagne di squadra per festeggiare la vittoria. Ho spento il computer e sono volata via. Non sono rimasta ad aspettare l’esito della prova, ho detto loro che avevo già consegnato tutto, ho tagliato e me ne sono andata. Com’è andata? Bene“.