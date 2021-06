Comprano i biglietti per Bucarest, ma la Francia gioca a… Budapest: il clamoroso errore di 6 tifosi transalpini

Pregustavano già un match ricco di emozioni e colpi di scena, vedendo dal vivo la sfida tra Kylian Mbappé e Cristiano Ronaldo.

Purtroppo non sarà così, a causa di un clamoroso errore che non permetterà a 6 tifosi transalpini di assistere a Francia-Portogallo, match valido per la terza giornata del Gruppo F di Euro 2020. Il match si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, lontana 800 chilometri da Bucarest dove i sei fan francesi si sono recati pensando che la sfida fosse in programma all’Arena Nationala.

Da errore a colpo di fortuna?

A notarli un giornalista della testata romena ‘Jurnalul National’, accortosi della strana presenza di 6 maglie francesi in una città dove la Francia non avrebbe dovuto giocare. Un errore di distrazione costato però davvero caro, a meno che Benzema e compagni non superino il Portogallo qualificandosi primi nel proprio girone. In tal caso, la squadra di Deschamps giocherebbe gli ottavi di finale proprio a Bucarest contro Svizzera o Ucraina, un motivo in più per i sei francesi di tifare ‘Blues’ per trasformare il proprio errore in un grande colpo di fortuna.