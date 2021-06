Eriksen dimesso dall’ospedale e va a trovare i suoi compagni di squadra: “una sensazione di amore e gioia”

Christian Eriksen è finalmente tornato a casa: il calciatore danse, colpito da un malore improvviso in campo durante la sfida d’esordio agli Europei di calcio 2021 tra Danimarca e Finlandia, è stato dimesso ieri dall’ospedale in cui era ricoverato e dove è stato operato per l’inserimento di un defibrillatore sottocute.

Prima di rientare a casa non poteva mancare un saluto ai suoi compagni di squadra, che hanno vissuto insieme a lui momenti spaventosi, che non dimenticheranno mai. La famiglia Eriksen al completo, moglie, i due figli e anche la madre, sono andati a fare visita alla Danimarca, in allenamento a Helsingor.

“È stato fantastico vederlo. Con i nostri occhi e non attraverso uno schermo. È stato bello parlare con lui e abbracciarlo. Vedere che lui e la sua famiglia stanno bene date le circostanze“, ha affermato Andreas Skov Olsen.

“Abbiamo interrotto l’allenamento. Era proprio quello di cui avevamo bisogno. Era una sensazione di amore e gioia. È stato bello vedere lui e la sua famiglia. Questo ci darà una grande spinta in vista della partita con la Russia“, ha aggiunto Christian Norgaard, in riferimento alla prossima sfida danese, contro la Russia, che la Danimarca deve vincere, sperando nella sconfitta della Finlandia contro il Belgio per qualificarsi direttamente agli ottavi.