Enrico Nigiotti a Pitti Uomo per MCS: l’artista toscano si esibirà con uno showcase per gli ospiti del brand

Enrico Nigiotti sarà uno dei grandi e più attesi protagonisti di Pitti Uomo. L’artista toscano, invitato in esclusiva per MCS in Fortezza da Basso, si esibirà con uno showcase per gli ospiti del brand eseguendo chitarra e voce alcuni fra i suoi brani più amati. Enrico Nigiotti rappresenta tutti i valori dello storico brand italiano, l’autenticità, l’immediatezza del messaggio, l’eccellenza e la passione. Oltre ad essere in totale linea con lo stile MCS, ispirato da sempre alla libertà e all’avventura.

L’appuntamento è in programma mercoledì 30 giugno alle ore 15.00 presso l’area espositiva di MCS sita in Padiglione Centrale Ground Floor H22. Successivamente, nell’attesa del tour teatrale riprogrammato per novembre 2021, il cantautore sarà in concerto con “Notti di luna – chitarre e voce”, una serie di live estivi proposti in un’inedita versione acustica.

Queste le prime date confermate:

24 luglio Bergamo – Lazzaretto;

30 luglio Morrovalle (MC) – Arena San Francesco;

13 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini.