Troppo caldo a NY durante un match di baseball: Dylan Bundy vomita in campo, VIDEO non adatto ai deboli di stomaco

Il baseball, negli ultimi giorni, sta regalando uno spettacolo raccapricciante. Ieri, allo Yankee Stadium, il caldo ha creato seri problemi agli atleti, alcuni dei quali non sono riusciti proprio a reggere fino al termine del match.

Il lanciatore degli Angels, Dylan Bundy, infatti, è stato talmente infastidito dal caldo di New York da avere una reazione fisica disgustosa: il 28enne ha faticato a lanciare ai suoi primi battitori della serata e poi alla fine del secondo inning, per poi avere un crollo fisico.

Sui social sta spopolando il video che mostra Bundy particolarmente accaldato, col sudore che gocciolava dal suo cappello. Ma non è finita qui: il lanciatore è stato costretto a chinarsi per l’impossibilità a trattenere il vomito.

Bundy ha vomitato diverse volte su tutto il diamante e su tutta l’erba dietro di esso. Successivamente un allenatore si è avvicinato per controllare che non stesse troppo male, ma Bundy è stato costretto a ritirarsi dal gioco. Gli Angels hanno comunicato che il lanciatore sta bene e che si è trattato solo di un problema fisico legato all’eccessivo caldo. Il team di Bundy ha comunque ottenuto una splendida vittoria, battendo New York per 5-3.