Prosegue il trittico di gare in Formula 1, il circus sbarca a Spielberg per il GP di Stiria: orari e dirette tv

Non c’è tempo di tirare il fiato per la Formula 1 in questo preciso periodo dell’anno, considerando il trittico di gare consecutive previste in calendario.

Dopo il GP di Francia vinto ieri da Max Verstappen, il circus adesso si sposta a Spielberg dove andrà in scena un double header. Due gare sullo stesso circuito a distanza di sette giorni: prima il GP di Stiria in programma domenica 27 giugno e poi il GP d’Austria il 4 luglio. Posizioni invertite rispetto all’anno passato, visto che la seconda edizione del GP di Stiria è stata inserita per sopperire alla cancellazione del GP di Turchia che, a sua volta, aveva preso il posto del GP del Canada. Si parte con le libere del venerdì, per poi proseguire con le Qualifiche il sabato e la gara in programma domenica alle ore 15 in esclusiva su Sky Sport F1.

Gli orari del GP di Stiria

Venerdì 25 giugno

Ore 11:30-12:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 5 giugno

Ore 12:00-13:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 6 giugno

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD