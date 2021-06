Formula 1, tappa a Le Castellet per il settimo appuntamento del Mondiale: orari e dirette tv del GP di Francia

Nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula 1, che nel prossimo week-end sbarca a Le Castellet per il Gran Premio di Francia.

Un circuito leggermente rivisto in alcuni suoi tratti per garantire qualche occasione in più di sorpasso, così da rendere più spettacolare una gara che in passato non ha regalato molte emozioni. Due le vittorie di Lewis Hamilton centrate al Le Castellet nel 2018 e nel 2019, il britannico dunque va a caccia di un tris che potrebbe permettergli di riprendersi la leadership della classifica piloti, in mano al momento a Max Verstappen che guida con 4 punti di vantaggio sul sette volte campione del mondo.

Gli orari del GP di Francia

Venerdì 18 giugno

Ore 11:30-12:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 5 giugno

Ore 12:00-13:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 6 giugno

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD