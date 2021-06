Dalla Germania all’Olanda, il Motomondiale si prepara già per il GP di Assen: orari e dirette tv

Ultimo appuntamento del Motomondiale prima della pausa estiva, il circus fa tappa in Olanda per il GP di Assen in programma nel prossimo week-end.

Un appuntamento storico su un circuito atipico che presenta numerose insidie, motivo per il quale risulta quasi impossibile individuare un favorito. Sicuramente gli occhi saranno puntati su Marc Marquez, tornato a vincere dopo 581 giorni al Sachsenring, ma a rendergli la vita difficile ci sarà senza dubbio Fabio Quartararo, leader della classifica mondiale. Il week-end del GP di Assen sarà visibile su Sky Sport e DAZN (Attiva ora il tuo abbonamento), che trasmetteranno tutte le emozioni del fine settimana olandese.

Gli orari del GP di Assen

Venerdì 25 giugno

Ore 09:55-10:40 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 14:10-14:55 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Sabato 5 giugno

Ore 09:55-10:40 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 13:30-14:00 – Prove Libere 4 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 14:10-14:25 – Qualifica 1 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 14:35-14:50 – Qualifica 2 in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Domenica 6 giugno

Ore 09:20-09:40 – Warm up in diretta su Sky Sport MotoGP HD e DAZN

Ore 14:00 – Gara in diretta su su Sky Sport MotoGP HD e DAZN