Clamoroso doppio rimbalzo per Ymer al Roland Garros, ma Sinner è un signore: la reazione di Jannik è da applausi

Al Roland Garros lo spettacolo non manca mai, così come non mancano gli episodi dubbi, gli errori, e le infuriate dei tennisti. Durante la sfida tra Sinner ed Ymer, valida per i 16esimi di finale dello Slam francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi, è avvenuto un episodio davvero clamoroso che ha fatto arrabbiare il giovane tennista italiano, che è però riuscito a mantenere i nervi saldi e a mantenere la calma, reagendo come un signore.

Un furto clamoroso, al quale Sinner ha reagito in maniera davvero signorile. Il tennista azzurro ha protestato sì col giudice di sedia per il doppio rimbalzo sul campo del suo rivale, al quale è poi andato il punto, ma poi ha voluto tagliare corto, assecondando la decisione dell’arbitro. “Va bene, ma ha rimbalzato di volte”, ha chiuso Sinner, probabilmente sereno e sicuro di poter portare a casa la vittoria.