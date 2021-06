Splendida doppietta Yamaha! Ad Assen vince Quartararo, Vinales ritrova il podio

L’ultima gara di MotoGP prima della pausa estiva ha regalato, come al solito, spettacolo puro. I piloti hanno battagliato in pista, dando vita ad un’interessante lotta. Pecco Bagnaia ha messo paura alle Yamaha di Quartararo e Vinales, gareggiando per la prima parte della corsa in testa. Un long lap penalty e qualche difficoltà sul finale hanno costretto il ducatista ad abbandonare la battaglia per il podio e perdere qualche pocisione di troppo.

E’ stato Quartararo poi a guidare la gara, dominando in testa fino al traguardo finale. Il francese del team di Iwata, dunque, è il vincitore del Gp d’Olanda! Quartararo si lascia alle spalle il suo compagno di squadra, Maverick Vinales, che ha ritrovato il podio, che mancava dall’esordio stagionale, e dal campione del mondo in carica Joan Mir.

Johann Zarco è il miglior ducatista, quarto, mentre Bagnaia ha chiuso sesto, lottando sul finale anche con Marc Marquez, settimo. Gara amara invece per Valentino Rossi, caduto a 19 giri dal termine.

Le parole dei top-3

Quartararo: “la gara è stata davvero dura ho avuto difficoltà a superare Pecco, ho avuto difficotà col braccio destro durante tutto il weekend ed in gara non sono riuscito ad andare più veloce, ho avuto paura, ma sono riuscito a tenere il ritmo e credo di poter essere soddisfatto. Sono davvero contento“.

Vinales: “ma non so bene cosa sia successo all’inizio, forse un problema, sono rimasto bloccato. Avevamo una buona velocità sul diritto, l’obiettivo era di essere primo, quando ho avuto un po’ di spazio ho cercato di andare avanti ma era troppo tardi“.

Mir: “non potevo chiedere di più da questa gara, sapevamo che il pass c’era, sarebbe stato costante, come sempre ci è mancato il giro veloce. Abbiamo dato il massimo per il podio di oggi, un podio davvero speciale, volevo chiudere questa prima parte della stagione nella quale abbiamo avuto tante difficoltà, in questo modo positivo. Ringrazio tutti i ragazzi per il loro lavoro“.