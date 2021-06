Doppietta Red Bull nelle Fp2 del Gp di Azerbaigian: le Ferrari sorridono a Baku, Mercedes in difficoltà

Weekend intenso con i motori protagonisti assoluti, insieme ai tennisti impegnati al Roland Garros. Vanno in scena, in questo fine settimana, infatti, le gare di Formula 1 e MotoGP e già da questo venerdì tanti appassionati seguono con interesse le prestazioni dei piloti in pista.

Sono terminate a Baku le Fp2 del Gp di Azerbaigian: al termine della sessione è la Red Bull a sorridere. Sergio Perez ha segnato il miglior tempo, di 1.42.115, seguito dal suo compagno di squadra e leader della classifica piloti, Max Verstappen e dalle Ferrari di Sainz e Leclerc. Sessione complicata per la Mercedes, che non è riuscita a brillare: i piloti del team di Brackley, Hamilton e Bottas, non sono riusciti a far meglio rispettivamente dell’11° e 16° posto nella classifica dei tempi.

Bene Fernando Alonso, sesto al termine di questa sessione di prove libere.