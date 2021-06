La ‘maledizione’ di Nadal non esiste! Djokovic immenso: suo il Roland Garros! E’ il 19° Slam in carriera

Finale avvincente ed appassionante questo pomeriggio a Parigi! Al termine di una splendida battaglia è Novak Djokovic il re del Roland Garros. La Maledizione di Nadal è stata ‘sfatata’: il serbo si è aggiudicato oggi il suo 19° Slam in carriera, sconfiggendo in finale il greco Tsitsipas.

Il match era iniziato col piede sbagliato per il numero 1 al mondo: sembrava, infatti, di rivedere un po’ la sfida tra Musetti e Djokovic. Tsitsipas, con grinta e e concentrazione, infatti, si è portato a casa i primi due set del match.

Nel terzo set, però, qualcosa è cambiato e Djokovic è riuscito a cambiare le sorti del match, accorciando le distanze e aggiudicandosi il terzo set. Tsitsipas, nel frattempo, ha accusato un problema fisico e ha chiesto l’aiuto del fisioterapista, che gli ha effettuato un massaggio sulla schiena.

La storia non è cambiata nel quarto set: Djokovic ha dominato mandando sempre più nel baratro il suo avversario. Il match si è deciso quindi solo al quinto set. Tsitsipas ha provato a mettere nuovamente in difficoltà il numero 1 al mondo, tentando in tutti i modi di aggiudicarsi il primo Slam della carriera, senza però riuscirci. Dopo oltre 4 ore di gioco è Novak Djokovic ad alzare al cielo le braccia per una strepitosa e pazzesca vittoria in rimonta nonostante una brutta e rischiosa caduta ed una semifinale davvero tosta contro il re della terra, Rafa Nadal.

Novak Djokovic vince il Roland Garros 2021 e si aggiudica il 19° Slam della sua carriera: il match è terminato col punteggio di 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Djokovic diventa così il primo tennista a vincere almeno due volte tutti gli Slam.