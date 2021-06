Disastro al Tour de France, una nuova devastante caduta nella prima tappa: ciclisti a terra a pochi km dal traguardo [VIDEO]

Una prima tappa, quella del Tour de France 2021, devastante e pienao di spaventosi colpi di scena. Dopo la maxi caduta causata da una tifosa invadente che ha urtato Tony Martin scatenando una reazione a catena, a pochi km dal traguardo ecco un nuovo grosso spavento.

A circa 6 km dal traguardo della prima tappa del Tour de France 2021, due ciclisti hanno causato una terribile maxi caduta nel gruppone, facendo allarmare tutti gli spettatori e i membri dello staff. Questa volta, fortunatamente, la caduta non è stata causata da nessun tifoso invadente, ma non per questo è stata meno spaventosa. Alcuni ciclisti hanno rischiato di sbattere violentemente contro un palo sul ciglio della strada e sono tanti i corridori he hanno fatto fatica a rimettersi in sella alla sella della propria bici.