Can Yaman umiliato all’Olimpico: Diletta Leotta se la gode per la vittoria dell’Italia sulla Turchia [VIDEO]

Gli Europei di calcio 2021 sono iniziati nel migliore dei modi per la Nazionale azzurra. I ragazzi di Mancini hanno infatti portato a casa i primi 3 punti preziosissimi, nella partita che ha dato ufficialmente il via alle danze. Italia-Turchia è finita 3-0 grazie all’autogol di Demiral sul cross di Berardi e alle reti di Immobile e Insigne.

Una grandissima festa all’Olimpico, con i fortunati spettatori che hanno potuto assistere all’evento che sono impazziti di gioia, così come tutti gli italiani che hanno guardato la partita da casa.

Non è andata altrettanto bene per i turchi. Ieri allo stadio era presente uno dei turchi più chiacchierati del momento, Can Yaman, fidanzato di Diletta Leotta, che dopo qualche risatina pre-partita, baci e abbracci con la fidanzata, ha ‘salutato’ i fan da casa coprendosi il volto con la mascherina dalla delusione e dalla vergogna per il pesante ko. Diletta Leotta non è stata di certo a consolare il suo uomo, ma si è preso gioco di lui, umiliandolo scherzosamente sui social. Diletta 1, Can 0.