Ingaggio monstre e contratto biennale: accordo per il rinnovo tra Hamilton e la Mercedes

Il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes è sempre più vicino, al contrario di quanto accaduto pochi mesi fa quando le parti arrivarono ad un accordo solo dopo la scadenza del precedente contratto.

Stavolta Toto Wolff è riuscito a convincere in anticipo il sette volte campione del mondo, strappando addirittura un biennale che gli permetterà di trascorrere tranquillamente il prossimo inverno. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Hamilton firmerà fino alla fine del 2023, andando a guadagnare ben 30 milioni di sterline a stagione. Una cifra inferiore rispetto a quella attuale ma comunque piuttosto importante, soprattutto considerando la crisi economica dovuta al Coronavirus.

Il compagno di squadra

Il nuovo stipendio di Hamilton supera al momento il ‘salary cap’ che la Formula 1 vorrebbe inserire anche per gli ingaggi dei piloti, ma non essendo stato ancora ratificato non rappresenta un problema per Mercedes. Una volta risolta dunque la situazione riguardante il campione del mondo, toccherà decidere chi sarà al suo fianco. Il britannico ha speso parole d’elogio per Bottas, indicandolo come “il miglior compagno di squadra mai avuto”, ma Wolff pare si sia ormai convinto di promuovere George Russell dopo tre anni di apprendistato in Williams. Una coppia tutta inglese che, con ogni probabilità, si concretizzerà già all’inizio del 2022 quando partirà l’attesa rivoluzione tecnica che sconvolgerà l’intera Formula 1.